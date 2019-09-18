Оренбург, , 06:43 — REGNUM Избранный губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что производственные площадки, которые являются активами ВЭБ на территории региона, необходимо сохранить, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

17 сентября прошло совещание с участием старшего вице-президента по работе с активами ВЭБ. РФ государственной корпорации развития ВЭБ. РФ Сергея Фролова, на котором Денис Паслер сказал: «Производственная база предприятий — активов ВЭБ должна быть сохранена. В этом заинтересованы и государственная корпорация, и Оренбургская область, и сами работающие предприятия».

Глава региона и представитель госкорпорации развития ВЭБ. РФ ознакомились с отчетами конкурсных управляющих и представителей руководства ООО «Орский вагонный завод», ТПК «Орские заводы», ЗАО «Уральский бройлер» и ЗАО «Орский бекон». Участники совещания рассмотрели текущую деятельность трех работающих предприятий и перспективы неработающего ТПК «Орские заводы».

В частности, обсуждались вопросы оптимизации затрат на приобретение комбикормов ЗАО «Уральский бройлер» и ЗАО «Орский бекон», финансовой деятельности и работы по привлечению потенциальных покупателей, способных инвестировать в дальнейшее развитие предприятий.