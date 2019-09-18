Якутск, , 06:30 — REGNUM Набсовет компании АЛРОСА планирует на ближайшем заседании рассмотреть вопрос о приобретении 100% акций ПО «Кристалл» у Росимущества, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальный сайт АЛРОСА.

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Обсуждение в наблюдательном совете состоится 24 сентября — в золотодобывающей компании пояснили, что 100% пакета акций производителя бриллиантов «Кристалла» оценивается в 1,886 млрд рублей. Если всё решится положительно, куплю-продажу оформят практически сразу же.

Как заверили в АЛРОСА, после объединения предприятий доля компании на российском рынке производства бриллиантов вырастет до 70%.

Отметим, на «Кристалле» в Смоленске обрабатывают 200 тыс. карат алмазного сырья, более 90% которого от АЛРОСА. Общая выручка компании за минувший год — 12,8 млрд рублей, чистая прибыль — 40,7 млн рублей. У АЛРОСА — 44 млрд рублей и 16,6 млрд рублей соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября наблюдательный совет АЛРОСА одобрил прекращение участия в уставном капитале «дочки» «АЛРОСА-Нюрба», добровольно ликвидировав её.