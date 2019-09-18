Чита, 18 сентября 2019, 06:23 — REGNUM В поликлинику детской краевой клинической больницы Забайкалья в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» поступила большая партия современного медицинского оборудования. Как сообщает сегодня, 18 сентября, пресс-служба забайкальского губернатора, практически всё оно уже смонтировано и введено в эксплуатацию.

В поликлинике забайкальской краевой детской клинической больницы
В поликлинике забайкальской краевой детской клинической больницы
Правительство Забайкальского края

в частности, персонал поликлиники получил несколько единиц офтальмологической техники, а также аппарат для суточного наблюдения ЭКГ и артериального давления. Кроме того, на базе поликлиники появилось два современных ультразвуковых диагностических аппарата.

Новое оборудование в рамках нацпроекта «Здравоохранение» поступило в поликлинику краевой детской клинической больницы Забайкалья
Правительство Забайкальского края
Работник поликлиники краевой детской клинической больницы Забайкалья за работой на новом оборудовании
Правительство Забайкальского края

«Один предназначен для проведения эхокардиографии, на другом проводится широкий спектр ультразвуковых исследований — в том числе не проводившееся ранее: узи кишечника, глаз, триплексное сканирование сосудов», — пояснила заведующая поликлиникой краевой детской клинической больницы Лариса Ананьева.

Известно что общая сумма новой техники, поставленной в Забайкалье, составляет 32 миллиона рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, со времени вхождения Забайкальского края в состав Дальневосточного федерального округа, состоявшегося осенью 2018 года, на этот регион стали распространять все преференции, полагающиеся дальневосточникам. Регион во главе с новым руководством активно включился в работу практически над всеми федеральными программами нацпроектов, что уже позволило привлечь в край несколько миллиардов рублей. В частности, персоналБалейской центральной районной больницы на средства «Дальневосточной» субсидиии нацпроекта «Здравоохранение» до конца 2019 года получат медицинские аппараты для поликлиники и стационара на 31 миллион рублей.

В начале сентября 2019 года в одном из отдалённых сёл Читинского района Забайкалья на средства «Дальневосточной» субсидии возвели современный фельдшерско-акушерский пункт, а два доктора Борзинской центральной районной больницы Забайкальского края — хирургАлексей Захарови врач-педиатр Эльвира Бронникова получили квартиры.

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