Токио, , 06:16 — REGNUM Сожаление в связи со вступлением в силу 18 сентября решения Южной Кореи об исключении Японии из списка приоритетных торговых партнеров выразило правительство Японии, сообщает агентство Kyodo.

«Я не могу удержаться [от печали в связи с отношениями между Японией и Южной Кореей]», — процитировало агентство министра экономики, торговли и промышленности Японии Иссю Сугавару в своем официальном Twitter.

Решение исключить Японию из списка стран с минимальными торговыми ограничениями было принято властями Южной Кореи в августе, как заявлялось, в ответ на «аналогичное решение» Токио.

Согласно данным южнокорейской Торгово-промышленной палаты, к сентябрю около 500 компаний приостановили свое сотрудничество с Японией.

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Ранее ИА REGNUM сообщало о намерении Японии оспорить жалобу Южной Кореи во Всемирную торговую организацию (ВТО) как необоснованную.

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