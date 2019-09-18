Якутск, , 06:05 — REGNUM Власти Якутии намерены выкупать у собственников аварийное жильё более чем за 50 тыс. рублей за квадратный метр — ранее денежных компенсаций по рыночной стоимости не практиковалось, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По словам зампредседателя правительства Якутии Кирилла Бычкова, на данный момент программа переселения из аварийного жилья не предусматривает денежную компенсацию по рыночной стоимости. Власти республики решили исправить положение жителей ветхого жилья и уже подготовили нормативно-правовые акты, которые предполагают возмещение за изымаемые жилые помещения по более высокой стоимости, чем по оценочной.

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«Мы подводим единую стоимость квадратного метра к сумме более 50 тысяч рублей за квадратный метр. И в последствии сумма будет корректироваться. Переселенцы смогут распорядиться деньгами по своему усмотрению — доплатить и купить квартиру побольше. Правительство планирует направить на денежную компенсацию за изымаемое жилье 660 млн рублей», — пояснил Бычков.

Как сообщало ИА REGNUM, В Якутии за три года будет расселено более 206 тыс. кв. метров аварийных домов, в этом году республика получила на эти цели почти 5 млрд рублей.