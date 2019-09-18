Нижний Новгород, , 05:11 — REGNUM Нижегородский арбитраж 16 октября 2019 года начнёт рассматривать спор девелоперской компании и администрации Нижнего Новгорода. Истец — ООО «Специализированный застройщик «Нижегородская девелоперская компания» пытается обжаловать отказ мэрии в передаче трёх земельных участков, что находятся в границах развития застроенной территории, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск был подан 9 сентября 2019 года. Третьими лицами в споре участвуют областное правительство и министерство имущественных и земельных отношений. Конфликт возник из-за трёх участков, что расположены в границах развития застроенной территории улиц Коммуны, Лобачевского, Островского в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Решение о развитие данной территории было принято ещё в 2013 году. Перечень объектов, подлежащих сносу, включал изначально 12 одно‑ и двухэтажных домов. Летом 2015 года минземимущество провело торги на выбор компаний, которые займутся развитием площадки. С ООО «Специализированный застройщик «Нижегородская девелоперская компания» соглашение было заключено 15 июля 2015 года.

По данным ЕГРЮЛ, ООО было учреждено в феврале 2012 года, директор — Михаил Иванов, владелец — Сергей Иванов. Уставный капитал компании — 40 млн рублей. Юрлицо является также учредителем ООО «Специализированный застройщик «Выбор-НННДК». Из открытых источников известно, что компания занимается реализацией проекта ЖК «Циолковский», последние дома в котором должны сдать в 2023 году.

В арбитраже истец требует признать незаконным отказ мэрии в предоставлении в собственность ООО трёх земельных участков, признать незаконным отказ во внесении изменений в договор о развитии застроенной территории и обязать внести их. Один из пунктов предложено изложить в новой редакции.

По данным публичной кадастровой карты, спорные участки предназначены для жилой застройки. Первый площадью 193 кв. м имеет кадастровую стоимость 356 007,8 рубля. Площадь второго — 172 кв. м, цена — 321 168,72 рубля, третьего — 4 203 кв. м и 47 558 247,93 рубля.