Житомир, Украина, , 04:57 — REGNUM Таможенников, оформлявших нефтепродукты по заниженным ставкам пошлины, задержала в Житомирской области Служба безопасности Украины, сообщает пресс-служба ведомства.

«Оперативники спецслужбы установили, что руководитель департамента таможенного оформления и двое его подчиненных, главных государственных инспекторов, организовали коррупционный механизм минимизации импортных пошлин коммерческим структурам, занимающимся внешнеэкономической деятельностью», — говорится в сообщении.

По оценке ведомства, в результате оформления нефтепродуктов по заниженным ставкам таможенной пошлины государству был нанесен ущерб почти на 900 тысяч гривен.

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Ранее ИА REGNUM сообщало о проблемах с обеспечением топливом на украинских автозаправках, вызванных, в том числе, и недостаточно оперативной работой таможни на ключевых станциях.

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