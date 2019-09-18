Нижний Новгород, , 04:14 — REGNUM Государственное учреждение «Дирекция по проведению спортивных и зрелищных мероприятий» закупилот крупную партию сувениров для международного форума «Россия — спортивная держава», что пройдёт в Нижнем Новгороде в октябре. Закупка была произведена двумя частями у единственных поставщиков, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Общая стоимость контрактов составила 4,945 млн рублей. Товар будет поставляться партиями с 18 сентября по 8 октября 2019 года. Исполнителем одного тендера является ООО «Эй-Би-Си Спорт», которое с 2006 года занимается оптовой торговлей спортивными товарами и принадлежит трём физлицам — Светлане, Алексею и Марии Полубарьевым. На 3,7 млн рублей будет закуплено 2 тыс. рюкзаков для участников форума стоимостью по 700 рублей за каждый, 500 рюкзаков для vip-участников форума стоимостью по 1 тыс. рублей каждый, 2 тыс. дождевиков с нанесением логотипа (по цене 400 рублей за каждый) и 2,5 тыс. подушек-антистресс двух типов по цене 400 рублей за каждую. Последний лот оценили в 1 млн рублей.

Поставщиком сувениров на сумму 1,245 млн рублей выступит ООО «ИдеалФормат», работающее в сфере полиграфии с 2012 года. В задачи этого поставщика входит поставка по 2,5 тыс. силиконовых браслетов с логотипом и мячей-антистрессов, 2 тыс. ручек с логотипом, 500 vip-ежедневников, 500 vip-ручек и 2 тыс. блокнотов.

Напомним, форум пройдёт в Нижнем Новгороде с 10 по 11 октября 2019 года. Ожидается участие порядка 2 тыс. гостей и почти 500 волонтёров. Сообщалось о возможном участие в форуме Владимира Путина. В августе регион посетил министр спорта РФ Павел Колобков, который по итогам инспекции объектов отметил, что город готов к приёму гостей на высшем уровне.