Псков, , 07:20 — REGNUM В Псковской области намолочено более 135 тыс. тонн зерна, что значительно превышает урожай 2018 года, когда было собрано чуть более 42 тыс. тонн. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Кроме того, по данным областного комитета по сельскому хозяйству, практически в два раза вырос урожай картофель и овощей закрытого грунта: псковские аграрии собрали около 20 тыс. тонн картофеля и более 890 тонн овощей.

Валовое производство рапса превысило 13 тыс. тонн при урожайности 39 ц/га, что также больше прошлогоднего (в 2018 году собрали 8,9 тыс. тонн).

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