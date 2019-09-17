Ульяновск, , 23:59 — REGNUM Компания Bridgestone планирует реализовать инвестиционный проект по строительству регионального логистического комплекса для хранения и дистрибуции шин в Ульяновской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Общий объем инвестиций в проект составит около 15 млн евро.

По словам генерального директора компании в России и СНГ Джеффри Гловера, центр позволит обеспечить более эффективный и гибкий подход к поставкам шин как в розничную сеть, так и автопроизводителям-партнерам.

Губернатор региона Сергей Морозов отметил, что проект обеспечит не только появление более 100 новых рабочих мест, но и увеличит налоговые платежи.

Центр планируется построить в индустриальном парке «Заволжье». Ввод нового объекта в эксплуатацию намечен на 2021 год.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе с ульяновского завода Bridgestone начали поставлять на европейский рынок зимние шины Blizzak Ice. Шины крупнейшего японского производителя будут поставляться в Финляндию, Норвегию и Швецию.