Великий Новгород, , 23:45 — REGNUM Начало отопительного сезона в Великом Новгороде в связи с резким похолоданием сдвинули на неделю раньше. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 17 сентября, заявил мэр города Сергей Бусурин в эфире программы «Соседи» Новгородского областного телевидения.

По словам градоначальника, планировалось начать отопительный сезон с 30 сентября, но в связи с похолоданием и неблагоприятным прогнозом погоды, он начнется с 23 сентября. В первую очередь, как отметил Бусурин, тепло будет подано в социальные учреждения.

Напомним, прошлый отопительный сезон стартовал в Великом Новгороде 26 сентября 2018 года и продлился до 29 апреля 2019 года.