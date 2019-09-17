Всего лишь 52 млн долларов — вот и весь российско-афганский товарооборот за первые шесть месяцев 2019 года. Факт, что мало. А должно и может быть больше. Об этом шла речь на встрече главы Торгово-промышленной палаты России (ТПП РФ) Сергея Катырина и посла Афганистана в России Мохаммада Латифа Баханда. Во встрече участвовали представители посольства, афганского и российского бизнеса, руководители структурных подразделений российской федеральной палаты.

Москва, , 23:29 — REGNUM Разговор вёлся на русском языке — посол в своё время учился в СССР, потом работал в Москве и владеет «великим и могучим» настолько хорошо, что перевел на пушту «Войну и мир» и «Анну Каренину» Льва Толстого, а также «Тихий Дон» Михаила Шолохова.

Как заявил Латиф Баханд, назначенный послом совсем недавно, он убежден, что возможностей сотрудничества двух стран достаточно много, их надо научиться использовать с пользой друг для друга.

Западные страны активно входят на местный рынок, подчеркнул посол, но в то же время очень многие афганские предприниматели хотели бы поближе познакомиться именно с возможностями своих российских коллег, чтобы взаимодействовать с ними.

«Надо проанализировать возможности отраслевого сотрудничества, а также больше внимания уделить взаимодействию на уровне регионов, — отметил в связи с этим Сергей Катырин. — Нужно чаще встречаться, обмениваться информацией, чтобы лучше знать друг друга и активнее взаимодействовать».

Без информации нет понимания между сторонами, считает участник встречи — специальный представитель президента ТПП РФ по Афганистану Александр Шкирандо.

Александр Шкирандо «Сегодня афганское общество в целом и предприниматели в частности практически вообще не имеют информации о России, найти соответствующие публикации в афганских СМИ, особенно по экономической тематике, практически невозможно».

Генеральный директор ООО «Алокозай-Интернешнл» Надир Мохаммад считает, что нужны контакты прежде всего с теми бизнесменами, которые взаимодействуют с афганской ТПП, а самой палате надо оживлять контакты с ТПП РФ — на этой платформе предприниматели быстрее и лучше поймут друг друга.

Перемены всё же возможны, и есть их первые примеры, отмечают в ТПП РФ.

Так, исполнительный директор АНО «Деловой совет по сотрудничеству с Афганистаном» Ренат Шигапов сообщил, что недавно была проведена установочная встреча в министерстве сельского хозяйства, животноводства и ирригации Афганистана относительно снятия технических барьеров во взаимных поставках. Речь, в частности, идет о поставках из России через Узбекистан 1000 тонн халяльного мяса птицы. Планируется, что в октябре ветеринары согласуют оставшиеся вопросы. В тех же рефрижераторах обратно можно поставить в Россию афганские фрукты.

В ходе встречи поднимался также вопрос участия делегации Афганистана во Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень-2019» в Москве.

Рост товарооборота двух стран отвечает общим интересам, заявил торговый атташе афганского посольства Рахман Абдул Бари, поэтому на выставку приедет афганский министр сельского хозяйства, животноводства и ирригации. Предстоит подписать ряд документов, которые должны улучшить показатели взаимной торговли. По его мнению, это также говорит о переменах в лучшую сторону.