Киров, , 23:23 — REGNUM В Котельниче состоялся митинг против перепрофилирования бывшего объекта по уничтожению химического оружия (УХО) в комплекс переработки отходов I и II класса опасности. Акция с заявленным числом участников в 150 человек была согласована с администрацией города.

Однако на митинг пришло меньшее число протестующих. В руках участники акции держали плакат с надписью «Нам не нужен завод смерти».

По итогам митинга была принята резолюция с требованием отменить постановление правительства РФ о перепрофилировании объектов УХО в комплексы переработки особо опасных отходов, отмечает портал «Свой кировский». Компании «РосРАО» публично отчитаться перед депутатами Заксобрания и жителями региона, создать рабочую группу по экологической безопасности при правительстве области.

Как сообщало ИА REGNUM, с наступлением осени протестная активность жителей регионов, где планируется перепрофилировать комплексы УХО несколько снизилась. Однако летом митинги проходили неоднократно и в Саратовской области, и в Удмуртии, и в Кировской области, а также в Башкирии, которая соседствует с удмуртской Камбаркой.

В то же время в конце августа стало известно, что Федеральное управление по безопасному хранению и уничтожению химоружия (ФУБХУХО) считает правильным решение о создании на базе своих бывших объектов комплексов по переработке отходов. Передача ФГУП «РосРАО» объектов «Щучье» в Курганской области, «Марадыковский» в Кировской области, «Горный» в Саратовской области и «Камбарка» в Удмуртии начнется уже в этом году и будет происходить поэтапно по мере готовности зданий и сооружений.