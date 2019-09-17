Нижний Новгород, , 22:30 — REGNUM Поселок Новинки Богородского района планируется присоединить к Нижнему Новгороду. Соответствующее постановление подписал мэр города Владимир Панов, документ опубликован на портале городской администрации.

«Выступить с инициативой по преобразованию муниципального образования городской округ город Нижний Новгород путем его объединения с муниципальным образованием сельское поселение Новинский сельсовет Богородского муниципального района Нижегородской области», — говорится в тексте постановления.

Данный вопрос внесен в повестку заседания городской думы, которое намечено на 18 сентября.

ИА REGNUM напоминает, поселок Новинки, являющийся административным центром Новинкинского сельсовета, расположен в 7 км от города.

С 2010 года в поселке ведется активной жилищное строительство: там строятся ЖК «Окский берег», «Стрижи», «Акварель» и «Новинки Smart city». Последний вошел в число проблемных долгостроев региона, строительство которого никак не завершится. Из 34 домов первой очереди ЖК начато строительство 25, четыре из них сегодня находятся в высокой степени готовности. Семь домов находятся на стадии котлована, у трех выполнен фундамент, готовность остальных домов оценивается в пределах 50%.

Участниками строительства стали 1906 человек, 1550 из которых включены в реестр обманутых дольщиков.