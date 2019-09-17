Душанбе, , 19:40 — REGNUM ОАО «Тавхидбанк» получил лицензию от Национального банка страны (НБТ), позволяющую осуществлять операции по исламскому банкингу как в национальной так и в иностранной валюте и стал первым исламским банком Таджикистана.

По сообщению пресс-службы регулятора, лицензию «Тавхидбанку» вручил глава Нацбанка Джамшед Нурмахмадзода. По его словам, этот шаг может помочь Таджикистану в привлечении иностранных инвестиций и поспособствует «открытию новых банков, ведущих деятельность согласно исламскому банкингу».

Напомним, что ОАО «Сохибкорбанк» по общему решению акционеров банка от 12 июня 2019 года был преобразован в ОАО «Тавхидбанк». О намерении стать первым в Таджикистане исламским банком «Сохибкорбанк» заявил еще в 2017 году.

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