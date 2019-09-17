Ставрополь, , 19:14 — REGNUM Власти Ставрополья намерены принять участие в эксперименте по внедрению четырехдневной рабочей недели. Свое положительное мнение об этом новшестве высказал РИА Новости губернатор края Владимир Владимиров. По его словам, первыми могут перейти на новый режим работы подведомственные учреждения.

«Это будут площадки наших подведомственных учреждений», — предположил глава Ставрополья, отметив, что конкретно имеет в виду те, что занимаются обеспечением жизнедеятельности в крае.

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Напомним, в июле 2019 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в июле на Международной конференции труда в Женеве высказал возможность перехода в России на четырехдневную рабочую неделю.

В Минтруде РФ эту идею поддержали. Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября замминистра экономического развития Пётр Засельский сообщил, что внедрениеэксперимента по переходу на четырёхдневную рабочую неделю будет обсуждено на совещании на текущей неделе. Предполагается, что его опробуют на предприятиях, входящих в национальный проект по повышению производительности труда.