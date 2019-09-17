Нижний Новгород, , 19:03 — REGNUM В Нижегородской области создадут «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства». Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, фонд будет заниматься урегулированием обязательств признанных банкротами застройщиков перед дольщиками. Также фонд будет заниматься завершением строительства жилья и объектов социальной инфраструктуры.

Функции и полномочия учредителя фонда от лица нижегородского правительства будут возложены на инспекцию государственного строительного надзора.

Финансирование фонда из регионального бюджета в 2019 году составит 8,5 млн рублей, в 2020-м году — 12,3 млн рублей, в 2021-м — 12,6 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне депутаты Заксобрания проголосовали за внесение изменений в региональный закон «О мерах государственной поддержки граждан, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков».

Изменения регионального закона расширяют перечень случаев, при которых строительство проблемного дома может быть завершено инвестором, прошедшим конкурсный отбор и принявшим на себя обязательства по достройке дома. До внесения изменений такая процедура могла быть применена только к проблемным недостроям, участники строительства которых включены в реестр пострадавших граждан. Формирование этого реестра осуществляется в соответствии с критериями, установленными приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12 августа 2016 года.