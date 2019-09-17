Душанбе, , 18:53 — REGNUM Раньше намеченного срока заработал второй по счету агрегат Сарбандской ГЭС, модернизацией которого занималась китайская компания «Синохайдро-Хайдрочайна». Также была увеличена его мощность с 45 МВт до 50 МВт электроэнергии.

Гидроагрегат должны были ввести в эксплуатацию в ноябре 2019 года. Однако сроки сдачи агрегата удалось сдвинуть на 1 сентября 2019 года.

Реконструкция Сарбандской ГЭС была начата в ноябре 2016 года. Спустя два года — 7 ноября 2018 года — состоялась церемония запуска обновленного агрегата №5. Сообщается, что к работам привлечены 90 работников, 30 из них — китайские специалисты.

Отметим, что пять из шести агрегатов должны быть заменены до 2022 года. После проведения подобной масштабной модернизации гидроагрегатов мощность гидроэлектростанции по планам увеличится с 240 МВт до 270 МВт.