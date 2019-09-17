Москва, , 18:11 — REGNUM За счет последовательного внедрения новых технологий по энергоэффективности и энергосбережению Россия продолжает опережающими темпами сокращать выбросы парниковых газов. Достигнутые успехи не просто позволяют России без опасений ратифицировать Парижское соглашение — она уже сегодня перевыполнила свои обязательства по нему, сократив эмиссию парниковых газов на 51%. Об этом заявил председатель рабочей группы Государственного совета РФ по направлению «Энергетика», губернатор Кузбасса Сергей Цивилев на заседании, которое состоялось в Аналитическом центре при Правительстве РФ в понедельник, 16 сентября.

Ранее специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявлял, что Россия может ратифицировать Парижское соглашение до конца 2019 года, напоминает «Интерфакс».

Цивилев отметил, что Российская Федерация заявила о намерении ограничить объемы выбросов парниковых газов до 70 — 75% от уровня 1990 года при условии максимального учета поглощающей способности лесов. При этом, по словам председателя рабочей группы, основной вклад в сокращение эмиссии парниковых газов оказали именно мероприятия, направленные на модернизацию энергетики, улучшение технологий, энергосбережение и энергоэффективность. В то же время, нуждаются в некоторой корректировке механизмы регулирования выбросов парниковых газов, предложенные Минэкономразвития РФ в законопроекте, который был представлен в Правительство.

«Введение таких жестких мер, как углеродный сбор, создаст серьезные угрозы не только для компаний ТЭК, но и для российской экономики в целом. Вырастет стоимость энергоресурсов, а значит, упадут объемы экспорта, Россия потеряет мировые рынки сбыта. А самое главное — это приведет к росту тарифов для населения и промышленных предприятий, соответственно вырастут цены на все группы товаров. Все это скажется на качестве жизни населения», — заявил Цивилев.

По мнению директора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Бориса Порфирьева, гораздо эффективнее было бы оценивать выбросы парниковых газов по относительным показателям.

«Очень важно, чтобы работали относительные показатели по выбросам, которые могли бы учитывать снижение стоимости единицы продукции или её рост в расчете соответственно на снижение или рост энергозатрат на её производство. Абсолютные показатели по снижению выбросов — очень важный момент, но они не должны быть самоцелью», — заявил Порфирьев на заседании рабочей группы Госсовета.

Он напомнил, что Китай и Индия, в отличие от РФ, обязались снизить выбросы парниковых газов в расчете на единицу динамики ВВП.

Руководитель практики стратегии Ernst&Young в СНГ Антон Порядин напомнил, что с 1990 по 2017 год Россия проводила мероприятия по повышению энергоэффективности, сократила выбросы на 49% и затратила на это почти $400 млрд. Инвестиции себя вполне окупили — они вполне себя окупили — эмиссия сократилась на 1,5 млрд. тонн эквивалента углекислого газа. При росте ВВП РФ с 2000 до 2017 годы на 77%, эмиссия выросла всего на 14%. Однако, на полное выполнение требования Парижского соглашения России до 2030 года будет необходимо еще не менее $140 млрд, считает эксперт.

«Один из показателей базового сценария — рост генерации на 15%. Согласно этому сценарию, при выполнении нынешних мероприятий, запланированных до 2030 года, Россия выполнит обязательства в рамках Парижского соглашения, снизив эмиссию парниковых газов на 42%, затратив $140 млрд», — подчеркнул Порядин.

В случае проведения дополнительных мероприятий по снижению выбросов, понадобятся дополнительные инвестиции в размере $70 млрд.

«Нам важно рассматривать и варианты оптимистичного сценария, которые в купе с базовым приведет к снижению на 47%», — заявил Порядин.

Заместитель председателя Комитета по энергетике Госдумы Дмитрий Исламов считает, что России необходимо изменить подход к учету поглощающей способности лесов, используя для этого современные технологии.

«Очень важный момент — это недооценка поглощающей способности российских лесов. Мы являемся самой обеспеченной лесами страной мира. Нам принадлежит 20% всего лесного массива. А поглощая способность наших лесов хуже в 1,5 раза, чем в Финляндии или в 2,5 раза хуже, чем в США. Это связано с тем, что до сих пор используются устаревшие данные и методики при подсчете лесов», — комментирует эксперт.

Он приводит в качестве примера Кузбасс, где уже реализована программа учета лесов с применением новейших технологий.

«С помощью современных летательных аппаратов проведена оценка Рудничного бора в г. Кемерово. В результате удалось не только провести полный учет лесного массива, но и подсчитать каждое дерево, измерить площадь их крон. Таким образом, при грамотном и современном подходе к учету лесов объем поглощения может вырасти в 2,5 — 3 раза, и тогда Россия переместится с 5 места в мире по нетт-эмиссии на 10 — 15», — комментирует Исламов.