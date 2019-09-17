Москва, 17 сентября 2019, 18:11 — REGNUM За счет последовательного внедрения новых технологий по энергоэффективности и энергосбережению Россия продолжает опережающими темпами сокращать выбросы парниковых газов. Достигнутые успехи не просто позволяют России без опасений ратифицировать Парижское соглашение — она уже сегодня перевыполнила свои обязательства по нему, сократив эмиссию парниковых газов на 51%. Об этом заявил председатель рабочей группы Государственного совета РФ по направлению «Энергетика», губернатор Кузбасса Сергей Цивилев на заседании, которое состоялось в Аналитическом центре при Правительстве РФ в понедельник, 16 сентября.
Ранее специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявлял, что Россия может ратифицировать Парижское соглашение до конца 2019 года, напоминает «Интерфакс».
Цивилев отметил, что Российская Федерация заявила о намерении ограничить объемы выбросов парниковых газов до 70 — 75% от уровня 1990 года при условии максимального учета поглощающей способности лесов. При этом, по словам председателя рабочей группы, основной вклад в сокращение эмиссии парниковых газов оказали именно мероприятия, направленные на модернизацию энергетики, улучшение технологий, энергосбережение и энергоэффективность. В то же время, нуждаются в некоторой корректировке механизмы регулирования выбросов парниковых газов, предложенные Минэкономразвития РФ в законопроекте, который был представлен в Правительство.
По мнению директора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Бориса Порфирьева, гораздо эффективнее было бы оценивать выбросы парниковых газов по относительным показателям.
Он напомнил, что Китай и Индия, в отличие от РФ, обязались снизить выбросы парниковых газов в расчете на единицу динамики ВВП.
Руководитель практики стратегии Ernst&Young в СНГ Антон Порядин напомнил, что с 1990 по 2017 год Россия проводила мероприятия по повышению энергоэффективности, сократила выбросы на 49% и затратила на это почти $400 млрд. Инвестиции себя вполне окупили — они вполне себя окупили — эмиссия сократилась на 1,5 млрд. тонн эквивалента углекислого газа. При росте ВВП РФ с 2000 до 2017 годы на 77%, эмиссия выросла всего на 14%. Однако, на полное выполнение требования Парижского соглашения России до 2030 года будет необходимо еще не менее $140 млрд, считает эксперт.
В случае проведения дополнительных мероприятий по снижению выбросов, понадобятся дополнительные инвестиции в размере $70 млрд.
Заместитель председателя Комитета по энергетике Госдумы Дмитрий Исламов считает, что России необходимо изменить подход к учету поглощающей способности лесов, используя для этого современные технологии.
Он приводит в качестве примера Кузбасс, где уже реализована программа учета лесов с применением новейших технологий.