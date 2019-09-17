Тамбов, , 18:06 — REGNUM В Тамбовской области ряд задач, взятых на себя регионом по реализации национальных проектов, в этом году будет выполнен досрочно, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Совещании в администрации Тамбовской области по вопросам реализации национальных проектов Tambov.gov.ru

Вопросы кассового исполнения и заключения контрактов в рамках национальных проектов рассмотрели на совещании в администрации Тамбовской области, которое провели исполняющий обязанности заместителя главы администрации области Сергей Юхачёв и заместитель главы администрации области Дмитрий Зубков с ответственными за региональные проекты.

Совещание прошло по поручению губернатора Александра Никитина, который держит на особом контроле ход исполнения национальных проектов в регионе. Участники детально обсудили планируемые сроки исполнения контрактов, своевременность кассового исполнения и выполнение целевых показателей национальных проектов. Так, контракты заключены практически по всем выделенным региону федеральным средствам, что создаёт условия для досрочного достижения ряда запланированных в рамках национальных проектов показателей.

Это достигнуто за счёт заблаговременной сдачи новых объектов и выполнения запланированных работ. Например, уже открыта самая современная школа в Рассказово, отремонтировано семь спортивных залов в сельских школах в рамках национального проекта «Образование». Достигнуты все планируемые показатели по национальному проекту «Культура».

Активно благоустраиваются общественные территории в рамках направления «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда». В настоящее время благоустроено уже 94 общественные территории из 113. Более того, по предварительным данным, к концу года данный показатель окажется перевыполненным, поскольку к этому времени уже благоустроят 119 общественных территорий.