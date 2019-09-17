Тамбов, , 17:39 — REGNUM Первый заместитель главы администрации Тамбовской области Олег Иванов провел сегодня, 17 сентября, рабочую встречу с участниками затянувшегося в областном центре долевого строительства дом по адресу Киквидзе, 77Б, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Первый вице-губернатор Олег Иванов провел встречу с обманутыми дольщиками Tambov.gov.ru

Губернатор Александр Никитин считает приоритетным направлением деятельности региональной власти работу с обманутыми дольщиками. Проблемы объектов незавершенного жилищного строительства глава региона держит на личном контроле.

По его поручению представители тамбовских властей продолжают работать по «дорожной карте», разработанной для удовлетворения требований обманутых дольщиков. Вот и участники долевого строительства дома по Киквидзе, 77Б в Тамбове не остались один на один со своими проблемами. Реализация карты постоянно обсуждается на заседаниях рабочей группы по решению проблем участников долевого строительства на территории региона. Заседание провел первый заместитель главы администрации области, руководитель аппарата главы администрации области Олег Иванов.

Через неделю в суде состоится рассмотрение иска о продлении разрешения на строительство объекта. Ранее арбитражный суд Тамбовской области в соответствии с дорожной картой на год продлил срок аренды земельного участка для завершения строительства. Пока состоится суд, и решение вступит в силу, необходимо подготовить документы, в том числе уточнить проектно-сметную документацию объекта, сделать ограждение стройплощадки. В связи с этим Олег Иванов дал поручение профильным управлениям внимательно следить за реализацией каждого пункта дорожной карты, вести прямой диалог с людьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.

Напомним, строительство многоэтажки с помещениями общественного назначения по улице Киквидзе, 77Б в Тамбове началось в апреле 2014 года, и было приостановлено с октября 2016 года. Застройщиком объекта был ООО «ЦентрЖилСтрой». 198 человек вложились в строительство дома, сегодня они признаны пострадавшими. Строительство объекта остановлено на стадии кладки стен пятого, шестого и восьмого этажей. Всего по проекту в доме планировалось возвести 10 этажей. Застройщик, остановив строительство, не выполнил консервацию объекта, что привело к образованию дефектов в плитах междуэтажных перекрытий. Естественно, эти дефекты требуется устранить, так как они могут снизить прочностные и деформативные характеристики конструкций.

Благодаря планомерной политике региональных властей, Тамбовская область сегодня является одним из тех регионов, где не на словах, а на деле решают очень серьезную социальную проблему обманутых дольщиков. В частности, в 2019 году были введены в эксплуатацию несколько домов-долгостроев. До конца года долгожданное новоселье отпразднуют жители еще ряда многоэтажек. Ведутся работы и на других объектах. На данный момент в региональный план — график («дорожную карту») по осуществлению мер по решению проблем граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, включено девять проблемных домов.

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