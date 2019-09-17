Севастополь, , 17:20 — REGNUM Уборкой севастопольского парка Победы займётся ООО «Лайф-А», подрядчик запросил за свою работу 7,77 млн рублей до конца года. Соответствующие данные опубликованы на сайте госзакупок.

«Сроки (периоды) поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг — с момента заключения контракта по 31 декабря 2019 года по заявкам заказчика», — указано в документации. Уборка парка должна производиться ежедневно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с компанией «Глассок-Крым, реконструирующей парк Победы, был расторгнут контракт, поскольку она не справилась с поставленными задачами. До неё реконструкцию, стоимостью более одного миллиарда рублей, выполняло ООО «Рабочий-1», с которым также разорвали контракт из-за срыва сроков выполнения работ. Московская компания «Ривьера» стала третьим генеральным подрядчиком реконструкции парка.

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