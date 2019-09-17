Севастополь, 17 сентября 2019, 17:20 — REGNUM Уборкой севастопольского парка Победы займётся ООО «Лайф-А», подрядчик запросил за свою работу 7,77 млн рублей до конца года. Соответствующие данные опубликованы на сайте госзакупок.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее с компанией «Глассок-Крым, реконструирующей парк Победы, был расторгнут контракт, поскольку она не справилась с поставленными задачами. До неё реконструкцию, стоимостью более одного миллиарда рублей, выполняло ООО «Рабочий-1», с которым также разорвали контракт из-за срыва сроков выполнения работ. Московская компания «Ривьера» стала третьим генеральным подрядчиком реконструкции парка.
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