Москва, , 16:42 — REGNUM Цены производителей промышленных товаров в России в августе 2019 года снизились на 0,6%, а в годовом выражении — выросли на 0,3%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

По оценке ведомства, в минувшем месяце снижение цен в добыче янтаря составило 45,5%, в добыче природного сжиженного газа — 25,3%, в добыче алмазов — 17,1%.

В обрабатывающих производствах снизились цены на отдельные виды нефтепродуктов: сжиженные пропан и бутан — на 11,5%, автомобильный бензин — на 8,7%, лёгкие дистилляты — на 8,3%, кокс из каменного угля — на 6,9%, нефтяные газы — на 5,6%.

В производстве текстильных изделий на 8,4% подешевел искусственный мех, на 8% — постельное белье, на 5,6% — ткани из синтетических штапельных волокон.

В то же время оборудование для производства хлебобулочных изделий подорожало на 9,9%, автопогрузчики с вилочным захватом — на 9,7%, одноковшовые самоходные погрузчики — на 6%, неэлектрические хлебопекарные печи и зерноуборочные комбайны — на 5,5%.