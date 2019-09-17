Симферополь, , 16:38 — REGNUM Асфальтобетонные заводы Крыма требуют не только загрузки, но и обновления предприятий. Об этом 17 сентября журналистам заявил министр транспорта РК Сергей Карпов. По его словам, осенью начнётся модернизация трёх асфальтобетонных заводов, подведомственных «Крымавтодору».

"Модернизация будет проведена на Алуштинском, Симферопольском и Ленинском асфальтобетонных заводах «Крымавтодора». Предприятия были построены в 1983 и 1993 годах, за время их эксплуатации оборудование не модернизировалось и не проходило капитальный ремонт», — добавил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти республики сообщили, что в Крыму не хватает средств на модернизацию промышленных производств полуострова.

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