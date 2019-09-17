Симферополь, 17 сентября 2019, 16:38 — REGNUM Асфальтобетонные заводы Крыма требуют не только загрузки, но и обновления предприятий. Об этом 17 сентября журналистам заявил министр транспорта РК Сергей Карпов. По его словам, осенью начнётся модернизация трёх асфальтобетонных заводов, подведомственных «Крымавтодору».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти республики сообщили, что в Крыму не хватает средств на модернизацию промышленных производств полуострова.
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