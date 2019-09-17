Пилотная зона международного медицинского туризма «Лэчэн» создана в южно-китайской островной провинции Хайнань. В целях её развития в Китае обнародован специальный документ с перечнем соответствующих мер, сообщает 17 сентября Синьхуа.

Пекин, , 16:34 — REGNUM Рассматривается план действий с приобретением хайнаньской медицинской зоной, расположенной в районе Боао, где ежегодно проходят Боаосские фрумы, глобального международного значения. В центр внимания ставится развитие медицинских технологий и оборудования, разработка и внедрение передовых лекарственных средств, а также достижение прорыва в создании передового клинического центра, привязанного к соответствующему центру медицинских НИОКР.

Предполагается, что вывод зоны «Лэчэн» на уровень мировых стандартов будет достигнут к 2030 году. По словам заместителя начальника государственного управления КНР по делам развития и реформ Ло Вэня, зона получит государственную поддержку в кадрах и ресурсном обеспечении, ей будут предоставлены широкие возможности для внешней открытости, в частности, в утверждении и продвижении импортных лекарств и медицинского оборудования.

Председатель правительства провинции Хайнань Шэнь Сяомин, комментируя эти планы, отметил, что для их реализации будет создана специальная нормативно-правовая система. Власти провинции также намерены использовать для популяризации зоны «Лэчэн» и привлечения внешних инвестиций такие выставочные платформы, как предстоящая Китайская международная импортная ярмарка.