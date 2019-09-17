Ставрополь, , 16:29 — REGNUM Транспортная система курортов Кавказских Минеральных Вод и инженерная инфраструктура требуют модернизации и развития. На эти цели потребуется около 12 млрд рублей. Об этом в ходе выездного заседания рабочей группы Совета Федерации по вопросам комплексного развития города-курорта Кисловодска, которое провел 17 сентября первый заместитель председателя верхней палаты российского парламента Николай Фёдоров, заявил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

По его словам, значительная часть этой суммы потребуется на строительство крупного канализационного коллектора для обслуживания городов-курортов КВМ и других населенных пунктов Ставрополья, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы края.

Кроме того, Владимиров высказал мнение о необходимости завершения строительства недостроенного корпуса кардиологической клиники в целях создания на его площадке современного кардиологического реабилитационно-восстановительного центра и реконструировать кинотеатр «Россия», простаивающий более 20 лет.

Губернатор Ставрополья предложил разработать на федеральном уровне программу по развитию транспортной и инженерной инфраструктуры Кавминвод. По итогам совещания было сказано, что все инициативы краевого правительства будут проработаны в Совете Федерации.

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