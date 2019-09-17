Ярославль, , 16:29 — REGNUM Мэрия Ярославля предлагает внести поправки в областной закон «Об административных правонарушениях», согласно которым собственников зданий и сооружений будут штрафовать за неубранную прилегающую территорию. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Предложение озвучил мэр Ярославля Владимир Волков. Административная ответственность будет касаться собственников и законных владельцев зданий, строений, сооружений и земельных участков. Исключение составляют собственники (иные законные владельцы) помещений в многоквартирных домах, которые освобождены от обязанностей по содержанию федеральным законодательством.

Неубранная улица в Ярославле Yarnews.net

«Ответственность устанавливается за непроведение мероприятий на прилегающей к объекту территории по очистке от мусора и иных отходов производства и потребления, опавшей листвы, сухой травянистой растительности; по очистке от снега и наледи на всю ширину тротуара, пешеходных дорожек, лестничных сходов для обеспечения свободного и безопасного прохода граждан; по обработке противогололедными материалами (реагентами); по покосу травы и обрезке поросли, — пояснили ИА REGNUM в мэрии Ярославля.

Под прилегающей территорией подразумевается 10-ти метровая зона, отсчитываемая по периметру: от границ земельного участка или от границ здания.

«Яркий пример — центр города, зона ЮНЕСКО находится в подвешенном состоянии, мы не можем добиться, чтобы собственники прилегающую территорию, метр фактически, убирали. У нас нет задачи штрафовать всех, но эти деньги будут поступать в бюджет. Это подталкивание предпринимателей к заключению договоров по уборке с нашими предприятиями», — заявил мэр Ярославля Владимир Волков.

В случае принятия поправок в областной закон, штрафы составят: для граждан — от 1 до 3 тысяч рублей; для должностных лиц — от 10 до 30 тысяч рублей; для юридических лиц — от 30 до 60 тысяч рублей.

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