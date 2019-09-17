Правительство Казахстана обратило внимание и рассмотрело вопрос о мерах по улучшению позиций республики в международных рейтингах, сообщает 17 сентября Синьхуа со ссылкой на соответствующее заявление премьер-министра Аскара Мамина.

Нур-Султан, , 16:25 — REGNUM Отметив, что Казахстан в настоящее время занимает 28-е место по условиям ведения бизнеса, глава правительства подчеркнул, что это достижение является результатом системной работы, направленной на поддержку бизнеса, позитивно отражается на инвестиционной привлекательности республики и даёт представление о потенциале и возможностях реализации новых проектов и создания новых производств.

Наилучшие показатели, по словам премьер-министра, достигнуты в информационных технологиях, железнодорожном транспорте, международной торговле, здравоохранении и финансовом секторе. Он поручил министерству национальной экономики Казахстана совместно с другими государственными органами до конца октября внести в правительство пакет поправок по улучшению условий ведения бизнеса. В нем предусматривается упрощение бизнес-процедур и процессов, важных для инвесторов, в частности, по регистрации собственности и получению разрешений на строительство и подключение к энергосетям.

28-е место, о котором говорил Мамин, Казахстан в 2019 году занимает в рейтинге Doing Business, в котором участвуют 290 номинантов. Ставится задача к 2025 году войти в ведущую двадцатку.