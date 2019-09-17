Ижевск, , 16:15 — REGNUM ПАО «Т Плюс» обратилось в арбитражный суд Удмуртии с требованием признать ООО завод металлотентовых конструкций «Тенко» несостоятельным (банкротом). Соответствующие документы опубликованы в картотеке арбитражных дел, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сумма исковых требований составляет 543,597 тыс. рублей. Заявление энергетиков суд принял, заседание суда для рассмотрения иска назначено на 11 октября.

По данным ЕГРЮЛ (Единого государственного реестра юридических лиц), завод «Тенко» образован в Ижевске в ноябре 2008 года, уставный капитал — 300 тыс. рублей. Директором и учредителем ООО зарегистрирован Олег Красноперов. Причем основным видом деятельности компании в реестре указано производство готовых текстильных изделий, кроме одежды. А вот производство строительных металлических конструкций указано в качестве дополнительного вида деятельности, также дополнительно указана деятельность в сфере перевозок и финансовой аренды (лизинга).

Предприятие включено в реестр экспортеров Удмуртии.