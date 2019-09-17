Москва, , 16:01 — REGNUM Государственный банк развития Китая инвестирует 3 млрд юаней (27 млрд рублей) в строительство новых танкеров на российском судостроительном комплексе «Звезда», заявил председатель государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов. Об этом 17 сентября сообщает агентство «Синьхуа».

"Речь идёт о строительстве судов ледового класса на верфи «Звезда» — двух танкеров класса «Афрамакс», трёх танкеров дедвейтом по 51 тыс. тонн, 15 танкеров-газовозов», — сообщил Шувалов.

По его словам, привлечённые средства позволят усилить компетенции российского судостроения, будут способствовать эффективной и быстрой транспортировке российского сжиженного природного газа в Китай и другие страны Азии. Шувалов добавил, что о новых совместных проектах стороны объявят в ближайшее время.

«17 сентября состоится 24-я регулярная встреча глав правительств России и Китая. Мы принимаем в ней участие, планируем объявить о новых совместных проектах на мероприятии такого высокого уровня», — сказал Шувалов.

Ранее в консорциуме инвесторов во главе с ПАО «НК «Роснефть» сообщили, что судостроительный комплекс «Звезда» получил доступ к проекту арктического газовоза южнокорейской компании Samsung Heavy Industries Co. Ltd.

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