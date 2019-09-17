Москва, , 16:00 — REGNUM Как минимум в краткосрочной перспективе на нефтяном рынке будет сохраняться высокая ожидаемая волатильность. Она обусловлена эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Так, военнослужащие Революционной гвардии Ирана захватили судно под флагом Объединенных арабских эмиратов в Ормузском проливе. Этот захват произошел на фоне недавней атаки нефтяных объектов Саудовской Аравии и обвинений со стороны США в этом Ирана.

Ситуацию держит в напряжении и тот факт, что ущерб от атак дронов еще не оценен, то есть непонятно, насколько эта ситуация повлияет на среднесрочную перспективу поставок со стороны Saudi Aramco.

В краткосрочной перспективе, безусловно, конфликт на Ближнем Востоке обеспечит новые ценовые уровни нефтяным котировкам Brent, скорее всего, выше $65 за баррель.

Из статистики сегодня будут опубликованы отраслевые данные по запасам сырой нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти (API). Однако, учитывая ряд последних событий, реакция на них, скорее всего, будет отсутствовать», — полагает эксперт.

Читайте также: Нефть сохраняет стабильные позиции с признаками роста