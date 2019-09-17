Касимов, Рязанская область, , 16:02 — REGNUM Два коммунальных предприятия города Касимова Рязанской области задолжали 17 млн рублей энергетикам. Под угрозой срыва может оказаться предстоящий отопительный сезон, поскольку энергосбытовая компания в конце августа 2019 года отключила от своих услуг единственного поставщика горячего водоснабжения и тепловой энергии города. Противостояние хозяйствующих субъектов не должно помешать гражданам получать услуги ЖКХ в полном объёме, считают в региональном штабе Общероссийского народного фронта.

Яков Калиниченко. Думы у печки. 1897

Городской водоканал должен энергетикам 16 млн рублей, при этом организация уже несколько лет находится в процедуре банкротства, и конкурсный управляющий в первую очередь обязан гасить платежи по заработной плате и долги по налогам. Предприятие «Касимовсервис», выполняющее функции единственного поставщика горячего водоснабжения и тепловой энергии, задолжало более 1 млн руб. Коммунальщики предлагают реструктуризировать долг до начала отопительного сезона и выровнять ситуацию с началом отопительной кампании, когда начнут поступать платежи населения за отопление.

«По итогам круглого стола мы попросили региональное министерство ТЭК и ЖКХ взять ситуацию в Касимове на особый контроль. Во-первых, нужно сделать так, чтобы противостояние хозяйствующих субъектов не отразилось на рядовых жителях, и они получали услуги ЖКХ в полном объёме. Во-вторых, на наш взгляд, следует разработать «дорожную карту» по выводу коммунальных предприятий города из финансового кризиса», — уточнил член регионального штаба ОНФ в Рязанской области Александр Кривов.

Региональные власти пообещали провести отдельное совещание по подготовке Касимова к отопительному сезону и поиску компромисса между коммунальными предприятиями и ресурсоснабжающими организациями.