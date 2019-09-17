Ростов-на-Дону, , 15:56 — REGNUM Ростов-на-Дону заключит контракт на поставку новых троллейбусов с ООО «Авторитет» (Самара). Компания является дилерским центром техники завода «МАЗ» из Белоруссии. Как уточняет портал «Ростовский городской транспорт», вторым участником торгов стал ростовский перевозчик ООО «ТрансЭкспорт».

Согласно последним данным, 20 троллейбусов обойдутся почти в 430 млн рублей.

Как ожидается, в Ростов-на-Дону будут доставлены троллейбусы модели «МАЗ-203Т». Они выйдут на маршруты №№7 и 17, которые будут следовать с Центрального рынка до Сельмаша и Стройгородка.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в ростовское УФАС поступила жалоба от псковской компании «Торговый дом Электромаш». По их мнению, в конкурсной документации допущены нарушения, выраженные в попытке ограничения конкуренции.

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