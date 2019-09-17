Сеул, 17 сентября 2019, 16:02 — REGNUM Южнокорейская компания Hanwha Defense была выбрана в качестве одной из компаний, техника которой будет использоваться австралийскими военными. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

Бронированная боевая машина Redback компании Hanwha Defense
Бронированная боевая машина Redback компании Hanwha Defense

Известно, что в рамках программы Land 400 Phase 2 правительство Австралии определило две модели бронированных боевых машин, которые заменят устаревающую бронетехнику.

Претендентами на замену стали Lynx немецкой компании Rheinmentall и Redback компании Hanwha Defense.

Известно, что окончательное решение о выборе компании и бронетехники власти Австралии вынесут к концу 2021 года, после различных испытаний.

Land 400 Phase 2 — крупнейшая программа закупок вооружений для австралийской армии. По предварительным данным, минобороны страны намерено закупить около 400 боевых машин восьми видов.