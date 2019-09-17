Казань, , 15:41 — REGNUM В Татарии в 2019 году в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» объем финансирования составит около 2 млрд рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в минэкономики республики.

По данным министерства, сумма средств поддержки из федерального бюджета будет увеличена на 279,68 млн рублей.

Основная часть средств — 250 млн рублей — будет направлена на строительство индустриального парка на территории Технополиса «Химград», около 30 млн рублей пойдет на поручительства Гарантийного фонда региона. Сумма софинансирования мероприятий в рамках реализации нацпроекта со стороны республиканского бюджета составит более 65 млн рублей.

В настоящее время Татария лидирует среди российских регионов по объему средств, выделенных на поддержку предприятий малого и среднего бизнеса. Объем федеральных средств, выделенных республике, увеличился по сравнению с прошлым годом почти в 30 раз.

Как сообщало ИА REGNUM, Татария станет первым регионом России, который в 2020 году примет форум, посвященный национальным проектам. Ожидается, что форум состоится в апреле в Казани. Ранее правительство России приняло решение отказаться от проведения Красноярского экономического форума, который проходил с 2004 года.