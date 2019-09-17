Москва, 17 сентября 2019, 15:35 — REGNUM Ростуризм организует мастер-классы для туроператоров 17−19 сентября организует курсы повышения квалификации для представителей сферы туристской индустрии, сообщается на сайте ведомства.
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Основные цели курсов — развитие туристической деятельности в России, повышение качества туристских услуг и повышение квалификации кадров занятых в туриндустрии.
Для порядка 100 представителей турбизнеса бесплатно проведут вебинар и серию мастер-классов. По окончании курса обучения слушатели получат документы установленного образца о повышении квалификации.
Как сообщало ИА REGNUM, Россия готова начать работу по созданию международного центра туризма под эгидой ЮНВТО для реализации образовательных программ в сфере туризма.
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