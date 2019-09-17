Минск, , 15:37 — REGNUM Белорусские власти обсуждают с Казахстаном возможные маршруты поставок казахстанской нефти. Об этом заявил 17 сентября журналистам замглавы белорусского госконцерна «Белнефтехим» Владимир Сизов.

По его словам, доставлять казахстанскую нефть можно через общую систему магистральных нефтепроводов или по железной дороге. В настоящее время Минск и Нур-Султан готовят межправительственное соглашение о нефтяных поставках, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко не раз заявлял, что хочет видеть альтернативу поставкам нефти из РФ. Посол Казахстана в Минске Аскар Бейсенбаев заявил 16 сентября, что соглашение о поставках казахстанской нефти на белорусские НПЗ может быть подписано до октябрьского визитаглавы Белоруссии в Нур-Султан.

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