Дубай, ОАЭ, , 15:34 — REGNUM Представители южнокорейской компании Hyundai Heavy Industries совместно с представителями компании Саудовской Аравии International Maritime Industries (IMI) подписали контракт на проектирование крупнотоннажного нефтяного танкера класса VLCC (160−320 тыс. тонн). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, контракт был подписан сегодня, 17 сентября, в пятизвездочном отеле InterContinental Dubai Marina в Дубае, ОАЭ.

Известно, что в соответствии с подписанным документом южнокорейская компания предоставит IMI технические спецификации, включая детальный проект судна, а также обеспечит техническую поддержку планирования, управления и контроля качества в ходе строительных и монтажных работ.

Также представители Hyundai Heavy Industries International, Maritime Industries и Bahri подписали контракт на строительство танкера класса VLCC. Судно будет построено на верфи Ульсана и спущено на воду во второй половине 2021 года.

Bahri — национальная транспортная компания Саудовской Аравии.