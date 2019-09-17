Уфа, , 16:10 — REGNUM 125 тысяч карт «Алга» и 250 тысяч карт школьников, имеющих транспортное приложение, реализовано в Башкирии. Об этом 17 сентября сообщил врио главы Башкирии Радий Хабиров на совещании в формате «Транспортный час».

По его словам, наибольшая доля перевозок приходится на ГУП «Башавтотранс». Именно на его маршрутах действует часовой пересадочный тариф.

По словам чиновников, жители Башкирии в основном используют систему онлайн-пополнения транспортных карт.

Поскольку не все частные перевозчики стремятся перейти на новую плату проезда, Радий Хабиров поручил контрольно-надзорным органам организовать выездные проверки по использованию на транспорте терминалов безналичной оплаты проезда.