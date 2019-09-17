Нур-Султан, , 15:21 — REGNUM Животноводы Казахстана используют только 40% от площади пастбищ в республике. Об этом 17 сентября заявил казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам развития села и агропромышленного комплекса, сообщили на станице пресс-службы главы государства в Twitter.

«Следует упростить и усовершенствовать механизмы предоставления таких земель для фермеров», — добавил президент. По его словам, Казахстан занимает пятое место в мире по площади пастбищ.

Токаев добавил, что в ближайшие десять лет правительству Казахстана и акимам (главам) регионов предстоит взять в оборот дополнительные 50 млн га пастбищ.

Отметим, 17 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проводит в Петропавловске республиканское совещание по вопросам развития села и агропромышленного комплекса.

Читайте также: Мукомолы Казахстана переносят производство в Узбекистан — Forbes