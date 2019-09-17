Москва, , 14:57 — REGNUM Предложение президента России Владимира Путина, скорее всего, интересно королю Саудовской Аравии, но против США они не пойдут, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономики РЭУ им Г. В, Плеханова Александр Тимофеев, комментируя слова Путин о покупке Саудовской Аравией С-300 и С-400.

«Атака дронов решила главную задачу — дистабилизировать нефтяной рынок. Ведь рост на 15% за сутки — это успех для спекулянтов.

Это ещё один звоночек влияния биржевых роботов на фундаментальные новости СМИ и возможность сырьевым странам вздохнуть от страха перспектив обвала нефтерынка в результате внедрения новых технологий и замены спроса на нефть другими продуктами.

Очевидно, что все больше экономических интересов России и Саудовской Аравии совпадают, как в вопросах безопасности. Острой проблемой остаётся тема Ирана и Сирии. Такое публичное предложение Путина — это «предложение» дружить.

У Саудовской Аравии есть передовые технологи для быстрой починки повреждений от дронов, но сама атака выявила «дыру в проблемах безопасности нефтебизнеса в стране и уязвимости многомиллиардного рынка.

Брешь в безопасности — это демонстрация саудитам не лезть в политические игры и не навязывать свои военные интересы дальше своих соседей», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Саудовской Аравии могут купить российские системы ПВО С-400 или С-300 для отражения атак дронов на свои нефтяные предприятия, заявил 16 сентября на саммите в Анкаре президент России Владимир Путин.

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