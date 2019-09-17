Рязань, , 14:51 — REGNUM Мониторинг коррозионного состояния оборудования методом ультразвуковой толщинометрии внедряют в пилотном режиме специалисты Рязанской нефтеперерабатывающей компании. Об этом 17 сентября сообщает пресс-служба «Роснефти».

Отмечается, что новая система позволит обнаруживать изменения толщины металлических стенок на 10 микрон, при этом встроенный датчик температуры компенсирует изменение скорости звука в металле.

Таким образом, на Рязанском НПЗ добьются получения более точных результатов анализа состояния оборудования. Сами приборы, обеспечивающие мониторинг, смогут выполнять замеры без повреждения материала стенок.

Рязанская нефтеперерабатывающая компания — крупнейший нефтеперерабатывающий «Роснефти». Производственные мощности предприятия включают в себя 28 технологических установок.

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