Клайпеда, Литва, , 14:44 — REGNUM Газовоз Stena Clear Sky под флагом Великобритании сегодня, 17 сентября, пришвартовался в литовской Клайпеде и начал отгрузку 140 тыс. кубометров сжиженного природного газа, который он доставил из французского СПГ-терминале Montoir-de-Bretagne, которым управляет компания Elengy, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

При этом, как отмечает прибалтийское новостное агентство BNS, во Францию сжиженный природный газ поступил с Ямальского терминала в Сибири, с российского «Новатэка». О том, что в Литву прибыла крупная партия именно российского газа со ссылками на свои источники сообщает и американское агентство Bloomberg.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, партии от «Новатэка» в Литву доставляются с регулярностью весь 2019 год, однако обычно это были небольшие партии СПГ. Столь большая доставлена впервые. Литва арендует СПГ-терминал у Hoegh LNG, а строительство заказывала ради избавления от «энергетической зависимости» от Газпрома. СПГ-терминал заказали с расчётом использования всеми тремя странами Прибалтики, однако Латвия и Эстония не стали покупать дорогой газ из литовского СПГ-терминала, предпочитая покупать дешевле из России. В итоге в 2018 году баланс покупок газа и в Литве вновь вернулся в пользу Газпрома, а СПГ-терминал работал в полухолостом режиме.

В Литве же в итоге стали поставлять на свой газовый терминал сжиженный газ от «Новатэк» и, по некоторым официально не подтверждённым данным, от Газпрома — с СПГ-терминала в Калининграде «Маршал Василевский».