Москва, , 14:34 — REGNUM Меморандум о сотрудничестве в области био‑ и фармтехнологий подписали представители узбекистанской компании Inter Vet и российской «Арговет», сообщает 17 сентября издание «Подробно.uz».

В рамках соглашения на территории Ташкентской области планируется построить биотехнологический комплекс. Совместное предприятие займется производством ветеринарных биологических и фармацевтических препаратов. Стоимость проекта оценивается в $10 млн.

Стороны договорились, что разработкой технико-экономического обоснования займется российская компания. Российская сторона предоставит также планировочное решение комплекса и технологическую документацию.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября в рамках международного медико-фармацевтического форума в Намангане подписали 22 соглашения на общую сумму $92,7 млн.

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