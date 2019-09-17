Москва, , 14:32 — REGNUM На днях Арбитражный суд Москвы постановил признать недействительными майские приказы Банка России «Об отзыве лицензий на осуществление страхования и перестрахования ООО «Страховая компания «РЕСПЕКТ» и о назначении временной администрации в страховую компанию.

Банк России естественно намерен обжаловать это решение. И очевидно, что тяжба страховщиков с регулятором еще не закончилась. Хотя уже тот факт, что суд первой инстанции принял сторону ООО «Страховая компания «РЕСПЕКТ» свидетельствует о том, что решение регулятора было неоднозначно.

Еще когда оно было принято, наблюдатели отмечали, что в обоснование своего приказа Банк России положил довольно шаткие доводы — некие жалобы. Притом, что собственные проверки регулятором деятельности компании не выявили ни признаков финансовой неустойчивости страховщика, ни серьезных нарушений законодательства со стороны СК «РЕСПЕКТ». Как отмечали бенефициары компании, у Банка России отсутствовали основополагающие условия для отзыва лицензии.

К аналогичному выводу, похоже, пришел и московский арбитраж, который указал, что проверив на соответствие действующему законодательству, признал недействительными приказы Банка России об отзыве лицензий «Респекта» и назначении временной администрации, а также указал на обязанность регулятора возобновить лицензии страховщика. Резолютивная часть решения Арбитража Москвы опубликована 13 сентября.

Бенефициар СК «Респект» Роман Цуркан в комментарии для СМИ выразил надежду на возобновление деятельности «Респекта» и исполнения страховщиком обязательств перед государством и дольщиками. Он отметил, что после вступления решения в законную силу ознакомится с фактической ситуацией в компании.

«Со стороны временной администрации мы видели многочисленные отказы в выплатах дольщикам в связи с, якобы, отсутствием средств в компании, в то время как на момент введения временной администрации только в резервах компании находилось свыше 7,6 млрд рублей», — заявил Роман Цуркан.

В свою очередь председатель комиссии по страхованию «Опоры России» Александр Кондратенков отметил, что «Респект» — активный член их комиссии.

«Я искренне рад, что поддержка коллег со всей отрасли помогла создать уникальный судебный прецедент», — заявил Александр Кондратенков. «Мы знали, что Банк России до принятия решений об отзыве лицензии у страховщика и введении временной администрации жестко контролировал его финансовое состояние. Также знали, что состояние это хорошее и стабильное, а компания — платежеспособная», — передал Александр Кондратенков.