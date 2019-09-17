Иркутск, 17 сентября 2019, 14:29 — REGNUM В Иркутской области на трассе «Байкал» прогремели взрывы. Дорожники с помощью динамита прокладывают новый участок шоссе через горы, передает 17 сентября Общественное телевидение России.
Новый прямой участок дороги прокладывается взамен старого серпантина, на котором было множество крутых поворотов, затяжных подъемов и спусков.
Подрядчик планирует сдать объект в эксплуатацию через год. После этого старый участок дороги демонтируют, а на его месте посадят деревья.
Ежедневно по трассе Иркутск-Улан-Удэ-Чита проезжают до пяти тысяч автомобилей. По данным ГИБДД Шелеховского района, с начала года на их участке дороги произошло около 500 аварий, в которых погибли шесть человек, еще более ста получили травмы.
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