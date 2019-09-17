Иркутск, , 14:29 — REGNUM В Иркутской области на трассе «Байкал» прогремели взрывы. Дорожники с помощью динамита прокладывают новый участок шоссе через горы, передает 17 сентября Общественное телевидение России.

Горная дорога Шамиль Магомедов

Новый прямой участок дороги прокладывается взамен старого серпантина, на котором было множество крутых поворотов, затяжных подъемов и спусков.

Подрядчик планирует сдать объект в эксплуатацию через год. После этого старый участок дороги демонтируют, а на его месте посадят деревья.

Сергей Кокоуров, начальник отдела капитального строительства ФКУ Упрдор «Прибайкалье» «Протяженность участка составляет 9 целых 7 десятых километра. Сократим участок порядка на три километра примерно, значит увеличим радиусы поворота, спрямим участок и сделаем его более безопасным для участников дорожного движения».

Ежедневно по трассе Иркутск-Улан-Удэ-Чита проезжают до пяти тысяч автомобилей. По данным ГИБДД Шелеховского района, с начала года на их участке дороги произошло около 500 аварий, в которых погибли шесть человек, еще более ста получили травмы.

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