Москва, 17 сентября 2019, 14:16 — REGNUM У молодёжи есть четкое понимание того, что рынок представляет возможности для повышения благосостояния соответственно приложенным усилиям. И совершенно логично, что молодежь стремится в города с высокой оплатой труда, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономики РЭУ им г в Плеханова Ольга Лебединская, комментируя данные Финансового университета при правительстве РФ о городах, откуда хотят уехать молодые люди.

Борис Кустодиев. Купец считающий деньги (фрагмент)
Борис Кустодиев. Купец считающий деньги (фрагмент)

«Молодые люди, всё чаще ставя на первое место при определении «идеальной» работы размер заработной платы (68%), отказываются от реализации своих способностей, содержания труда.

Нередко, описывая отношение молодёжи к труду, можно услышать слышим фразы «деньги решают все», «достоин любой труд, приносящий хороший доход», тем самым отмечая, что растёт степень стереотипизации труда молодёжи.

Помимо старых стереотипов (которые они связывают с родителями — «доисторические»), молодёжь активно формирует новые: стереотип самостоятельности: «сам о себе не побеспокоишься, никто о тебе не позаботится»; «мое материальное обеспечение и положение в обществе зависят только от моих усилий».

Такую ситуацию в значительной мере порождают и негативные ожидания личных (семейных) перспектив, что в свою очередь усиливает автономность личности уже в таком юном возрасте», — высказала своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, специалисты Финансового университета при правительстве РФ проанализировали и назвали города, откуда хотят переехать молодые люди.

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