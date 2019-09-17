Москва, , 14:16 — REGNUM У молодёжи есть четкое понимание того, что рынок представляет возможности для повышения благосостояния соответственно приложенным усилиям. И совершенно логично, что молодежь стремится в города с высокой оплатой труда, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономики РЭУ им г в Плеханова Ольга Лебединская, комментируя данные Финансового университета при правительстве РФ о городах, откуда хотят уехать молодые люди.

Борис Кустодиев. Купец считающий деньги (фрагмент)

«Молодые люди, всё чаще ставя на первое место при определении «идеальной» работы размер заработной платы (68%), отказываются от реализации своих способностей, содержания труда.

Нередко, описывая отношение молодёжи к труду, можно услышать слышим фразы «деньги решают все», «достоин любой труд, приносящий хороший доход», тем самым отмечая, что растёт степень стереотипизации труда молодёжи.

Помимо старых стереотипов (которые они связывают с родителями — «доисторические»), молодёжь активно формирует новые: стереотип самостоятельности: «сам о себе не побеспокоишься, никто о тебе не позаботится»; «мое материальное обеспечение и положение в обществе зависят только от моих усилий».

Такую ситуацию в значительной мере порождают и негативные ожидания личных (семейных) перспектив, что в свою очередь усиливает автономность личности уже в таком юном возрасте», — высказала своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, специалисты Финансового университета при правительстве РФ проанализировали и назвали города, откуда хотят переехать молодые люди.

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