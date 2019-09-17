Самара, , 14:17 — REGNUM Проект строительства железнодорожной ветки по маршруту Самара — аэропорт «Курумоч» — Тольятти протяженностью порядка 70 км одобрен инвестиционным комитетом РЖД. Об этом 17 сентября сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

По словам председателя областного правительства Виктора Кудряшова, на реализацию данного проекта инвестиционный комитет РЖД направит 7 млрд рублей.

По его словам, уже разработан план развития транспортной инфраструктуры, который предполагает строительство железнодорожного вокзала в Тольятти. Вокзал будет построен за счет средств регионального бюджета.

Напомним, что железную дорогу будут строить в рамках реализации проекта по развитию Самарско-Тольяттинской агломерации, население которой составляет 2,7 млн человек.