Ташкент, , 14:03 — REGNUM Правительство Узбекистана утвердило единую тарифную сетку оплаты труда на основе минимального размера оплаты труда в 634 880 сумов ($67,7), сообщает 17 сентября издание Uzdaily.

Отмечается, что постановление «О дальнейшем совершенствовании Единой тарифной сетки по оплате труда» принято 16 сентября 2019 года. Ранее основой единой тарифной сетки являлась минимальная заработная плата.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о повышении размера заработной платы с 1 августа 2019 года до 223 000 сумов ($23,8).

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