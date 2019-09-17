Москва, , 14:04 — REGNUM Объем средств на создание и работу единого информационного ресурса о населении РФ будет «небольшим», так как основной массив данных уже собран органами ЗАГС. Об этом заявила первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко в ходе рассмотрения законопроекта о создании единого ресурса о населении РФ на пленарном заседании Госдумы, передает корреспондент ИА REGNUM 17 сентября.

Речь идет о законопроекте, направленном на создание в РФ единого информационного ресурса со сведениями о гражданах РФ.

«Объемы расходных обязательств РФ на создание этой системы — они не такие большие. 3,7 млрд рублей на протяжении трех лет… В основном, это связано с тем, что 80% ресурсов и информации уже созданы в системе ЗАГС», — заявила Нестеренко.

Она подчеркнула, что средства на создание и работу новой системы, будут направлены из федерального бюджета — регионы не будут участвовать в финансировании ресурса.